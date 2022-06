AnnJo – Sweet Lullaby (by 2Bad)

Dupa ce a lansat piesele “Bring the fire” in colaborare cu Tamiga & 2Bad si “Change the world this summer”, Annjo vine cu un vibe nou pe piesa “Sweet lullaby”, care vorbeste despre o dragoste pierduta, dar care prinde aripi. Nu esti perfect sau invincibil, dar cu siguranta devii mai puternic dupa ce o asculti. Piesa este… [citeste mai departe]