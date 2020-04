Studenții ar putea susține examenele de LICENȚĂ în regim online Studenții ar putea susține examenele de diploma online, pe perioada starii de urgența, o decizie in acest sens putand fi luata de conducerea fiecarei universitați in parte. Acest lucru ar fi posibil datorita unui ordin al Ministerului Educației emis recent, preventiv, in cazul in care starea de urgența se prelungește și dupa jumatatea lunii mai, relateaza Realitatea PLUS.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

