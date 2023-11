Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege, care prevede limitarea timpului petrecut de studenți la facultate, a fost inițiat de USR.Astfel, studenții ar putea sa petreaca maxim 8 ore pe zi in bancile facultaților.Potrivit inițiatorilor, ideea proiectului a venit dupa nenumarate plangeri ale studenților care menționau ca ajung…

- Senatorul USR Silvia Dinica a depus o initiativa legislativa prin care se limiteaza numarul de ore pe care studentii il pot petrece zilnic la facultate, in conditiile in care s-au primit reclamatii ca programul de cursuri intr-o zi la unele facultati ajunge chiar si la 12 ore, informeaza un comunicat…

