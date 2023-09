Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunța ca elevii vor avea in continuare gratuitate la transportul pe calea ferata, dar reducerile acordate studenților se anuleaza pana cand Guvernul va adopta o HG in concordanța cu noile legi ale Educației. ”CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00,…

- Florinel Coman, eroul victoriei,1-0, cu CSKA 1948 Sofia, in prima manșa a turul 2 din preliminariile UEFA Conference League, a tras concluziile la finalul meciului. Returul are loc joi, 3 august, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport și DigiSport Extrema roș-albastra,…

- Plațile ilegale in instituțiile de invațamint, in special, in cele din Chișinau, sint o problema frecventa care genereaza neințelegeri intre comunitatea pedagogica și parinți, a declarat ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun. In acest sens, oficialul susține ca trebuie introduse mecanisme legale…

- Profesorii care elaboreaza subiecte pentru Examenele Nationale n-ar trebui sa ofere si meditatii, considera ministrul Educatiei. Legal, nu li se poate interzice acest lucru, dar e o problema de moralitate, a declarat Ligia Deca, in direct la TVR INFO.

- Zeci de lucrari ale absolvenților de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” care au susținut luni proba la Limba Romana la Bacalaureat au fost anulate fie pentru ca un cuvant din titlu a fost scris mai jos, fie pentru ca tinerii au inceput sa rezolve cerințele pe prima pagina. Unii au fost nevoiți sa…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se aproba un legea care instituie dreptul parinților de a-și lua concediu și indemnizație pentru ingrijirea copilului bolnav.Acest tip de concendiu poate fi luat de parinți pana in momentul in care copilul implinește varsta de 12 ani. CITESTE…

- Magistrații Curții de Apel Cluj au decis sa organizeze proteste prin suspendarea activitații lor, ca reacție la modificarile legislative propuse privind pensiile de serviciu. Coaliția de guvernare a facut cunoscut faptul ca intenționeaza sa mareasca gradual varsta de pensionare pentru magistrați și…

- Portul din comuna Jurilovca este suprasolicitat, noua infrastructura de acostare din complexul lagunar Razim-Sinoe fiind inaugurata oficial, sambata seara, cu un spectacol la care au participat aproape 30.000 de persoane, potrivit autoritatii comunale.