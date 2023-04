Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea Cluj – CSU Alba Iulia, in play-out | Studenții, atac la “virușii verzi” CS Universitatea Alba Iulia (locul 6, 24 de puncte), evolueaza maine, la ora 17.00, pe terenul sintetic al Bazei Sportive “Unirea” cu penultima clasata in ierarhie, Sanatatea Cluj (14 puncte), partida contand pentru etapa…

- Astazi, 1 aprtilie 2023, pe „Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei a IX-a a eșalonului terț, intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia și Viitorul Cluj a revenit studenților, la limita, prin reușita lui Gilyen (30), primul sau gol in eșalonul terț. Vizitatorii au…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSU Alba Iulia – Viitorul Cluj, ora 17.00, pe “Cetate”, in play-out Azi, 1 aprilie, la ora 17.00, pe “Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț, se disputa intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia (locul 7, 21 de puncte) și Viitorul…

- „Roș-albastrii” au fost invinși, pentru a doua etapa consecutiv, de o echipa din Cluj Napoca, aflata la evitarea retrogradarii. Astazi, cugirenii au cedat cu 2-0 (0-0), in fața Sanatații Cluj, dar in ciuda acestor infrangeri consecutive s-a calificat in play-off, grație victoriei rivalei din Cetatea…

- „Studenții” albaiulieni au suferit primul eșec din 2023, 1-3 (0-2), in deplasare cu ACS Tg. Mureș, in disputa vecinelor din ierarhie care in acest moment au același numar de puncte, 21, dupa penultima runda a sezonului regular din Seria 9 a eșalonului terț. • 1-0, MIN. 3: GLIGA a punctat dupa o sumedenie…

- Sambata, ora 15.00, Viitorul Cluj – Metalurgistul Cugir | “Roș-albaștii”, dupa puncte pe Someș Doua deplasari consecutive la Cluj-Napoca are Metalurgistul Cugir in debutul sezonului de primavara. Prima dintre ele, sambata, la Baza Sportiva “Dan Anca”, de la ora 15.00, cu Viitorul Cluj (penultima clasata,…

- CS Universitatea Alba Iulia a obținut prima victorie, in amicalele de pregatire, 3-0 (2-0), la Tg. Secuiesc, cu divizioanra terța KSE Tg. Secuiesc (locul 8 in Seria 5). Universitarii au obținut un succes clar, conturat prin reușitele lui Bolojan (23), Ionica (32) și Al. Bodea (70), primul și ultimul…