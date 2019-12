Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca, antrenorul Universitatii Craiova , a afirmat astazi ca nu renunta la gandul de a cuceri titlul in acest sezon. El a punctat ca isi doreste si crede foarte mult in acest obiectiv, iar daca lucrurile nu decurg favorabil, atunci pleaca din Banie. „S-au facut speculatii gratuite dupa meciul…

- Un nou concept pentru targul de sarbatori. Copiii vor putea duce scrisorile cu dorinte de daruri la casuta Mosului, din Piata Sfatului! Organizat dupa un concept total nou, Targul de Craciun – ce urmeaza a fi deschis din 1 decembrie – va avea si o casuta a lui Mos Craciun. Aici, cei mici…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara ura si sa devenim…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura, potrivit AGERPRES. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara…

- Pietele agroalimentare Dacia, Astra, Tractorul si Bartolomeu din Brasov vor fi supravegheate video, iar imaginile se vor centraliza la dispeceratul Politiei Locale. Deocamdata, proiectul este in etapa licitatiei pentru achizitia unui sistem de supraveghere video, control acces si detectie…

- Irakienii au sfidat luni seara interdictia de circulatie decretata la Bagdad, dupa ce studentii si elevii au iesit pe strazile capitalei si a numeroase alte orase din sud pentru a cere “caderea regimului”, relateaza AFP. Desi exista temeri ca ei ar putea fi dispersati in cursul noptii din Piata Tahrir,…

- Daca unii studenți vad Facultatea de Informatica doar ca pe școala care ofera job-uri de viitor, bine platite, mai sunt și tineri care vor sa iși puna in valoare competențele in cadrul unor competiții naționale și internaționale. O echipa formata din trei studenți ai Universitații „Alexandru Ioan Cuza”…

- Daca unii studenți vad Facultatea de Informatica doar ca pe școala care ofera job-uri de viitor, bine platite, mai sunt și tineri care vor sa iși puna in valoare competențele in cadrul unor competiții naționale și internaționale. O echipa formata din trei studenți ai Universitații „Alexandru Ioan Cuza”…