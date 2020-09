Stiri pe aceeasi tema

- "Sincer sa fiu, la comorbiditatile pe care le am si la igiena destul de precara din scoala, imi este teama atat pentru mine, cat si pentru copii. Am vorbit cu parintii acestora si cei mai multi au fost de acord sa tinem cursurile online, chiar daca nu avem mijloacele necesare pentru asa ceva. Cum s-a…

- Prof. Sabin Gavril Pașcan, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a anunțat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca in cazul in care situația epidemiologica generata de pandemia COVID-19 va duce la activarea scenariului care prevede desfașurarea…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind barbati. In 11 cazuri insa, agresorii au fost minori. Numarul victimelor este insa mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, dupa cum rezulta din datele transmise…

- Sunt 43 de localitati pe lista publicata astazi de Directia de Sanatate Publica incluse in scenariul rosu, in care scoala se va face doar online. Aici, incidenta cazurilor de coronavirus este mai mare de 3 la mia de locuitori, in ultimele 14 zile. 410 localitati, inclusiv Bcurestiul, sunt in scenariul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca se discuta scenariul ca toți copiii sa faca online cursurile pana la 1 octombrie, iar daca se va lua o decizie va fi anunțata „in timp util”. „Au fost discuții pe tema asta. Exista punctele de vedere exprimate de specialiști, medici, care spun ca parinții…

- Criza epidemiologica izbucnita in primavara lui 2020 ne-a dat multe lecții și ne-a demonstrat cat de necesar este sa ne putem orienta și reinventa ca societate, ca actori comerciali și ca stat. Multe companii au migrat pe online incercand sa profite de audiența imensa de pe social media. Instituțiile…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, sustine ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Ministrul Educatiei spune ca e luat in calcul si scenariul in care cursurile se vor desfasura exclusiv online, transmite Digi24."Am analizat modalitațile in care am putea redeschide unitațile…

- Prof.dr. Viorel Scripcariu a explicat ca este vorba doar de cursurile generale, pe care le tineau profesorii cu amfiteatrele pline, cele teoretice - cum ar veni, in timp ce lucrarile practice si stagiile se vor desfasura, cand se va putea, la sediul universitatii. „Vrem sa gasim o solutie pentru ca…