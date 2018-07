Trei studenti turci au fost arestati sambata la Ankara pentru insulta la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza agentia oficiala de presa Anadolu, preluata de DPA. Procuratura a inceput o ancheta impotriva studentilor de la Universitatea Tehnica a Orientului Mijlociu, care au purtat vineri, la o manifestatie, un banner cu o caricatura din 2006, in care Erdogan - pe atunci prim-ministru - era prezentat sub forma unor animale, pe coperta revistei satirice Penguen. Atunci, actualul presedinte a dat in judecata revista, solicitand despagubiri, dar o instanta din Ankara a respins acuzatiile.…