Studenți străini, blocați în România din cauza pandemiei Sute de studenți straini blocați in Romania din cauza pandemiei au fost nevoiți sa supraviețuiasca și la mii de kilometri distanța. Cei mai mulți primesc sprijin din partea universitatilor. Fie este vorba de cazare in caminele studentesti, fie de un ajutor financiar. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

