- De la inceputul crizei din Ucraina, la Centrul Comunitar de Primire din Brasov au ajuns pana acum 1.200 de refugiati. 75% dintre acestia au declarat ca vor sa ramana in orasul de la poalele Tampei, iar ceilalti au fost doar in tranzit.

- Guvernul ungar acorda sprijin celor care angajeaza cetateni ucraineni care sosesc ca refugiati si le va oferi cazare adecvata si transport la locul de munca pe termen lung, a declarat, duminica, ministrul Afacerilor Externe si al Comertului Exterior pe pagina sa de socializare. Intr-o postare video,…

- In cursul acestei saptamani, reprezentanți ai mai multor organizații au vizitat Centrul de asistența pentru refugiați din Sighet al Organizației Caritas pentru a gasi soluții impreuna in vederea ameliorarii situației dificile a cetațenilor ucraineni ajunși in localitate. Centrul de asistența pentru…

- Studenții din universitațile in care exista predare in limba ucraineana, printre care și UBB Cluj, ar putea face practica pedagogica cu tinerii și copiii care vin din Ucraina. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in 55 de școli din opt județe se preda oficial limba ucraineana, dar numarul…

- La Vama Siret din județul Suceava, fluxul de refugiați e departe de a se opri. Sunt așteptați tot mai mulți oameni care incearca sa scape de ororile razboiului, mai ales ca la frontiera, pe partea ucrainiana, coada depașește 10 km.

- Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților iese in intampinarea cetațenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu alimente neperisabile, articole de menaj și de igiena personala, apa, oferind și spații de cazare…

