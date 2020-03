36 de studenti de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt in Italia, prin Programul Erasmus. Desi se declara ingrijorati de situatia de acolo, ei nu doresc sa se intoarca in tara, ca sa nu piarda bursa. Conducerea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a luat legatura cu studentii care au burse Erasmus in Italia inca de la primele semne ca situatia de acolo se agraveaza. Unii dintre ei sunt prinsi chiar in zonele unde s-au semnalat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus. In ciuda riscurilor, toti tinerii plecati la studii au preferat pana acum sa ramana in Italia…