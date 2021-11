Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani, care era medic rezident la terapie intensiva, a fost gasita moarta intr-un apartament situat pe strada Cuza Voda din Cluj-Napoca. Conform unor surse neoficiale, ar fi vorba... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O tanara in varsta de 20 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, a fost gasita fara viața intr-un apartament din Cluj-Napoca. Ea venise la Cluj-Napoca pentru studii. Rebeca era studenta la Facultatea de Psihologie din Cluj, Departamentul de Psihopedagogie Speciala. Tanara de doar 20 de ani a fost gasita…

- O studenta de la Facultatea de Psihologie din Cluj, Departamentul de Psihopedagogie Speciala, a fost gasita fara suflare intr-un apartament din Cluj-Napoca.”Un suflet din familia Psihoped s-a ridicat la Cer! Iti multumim, Rebeca ca am impartasit vise comune si suntem convinsi ca vei trai in continuare…

- Tânara era din Bistrița și studia în Cluj-Napoca la Facultatea de Psihologie din Cluj, Departamentul de Psihopedagogie Speciala. Colegii sai au facut anunțul pe rețelele de socializare: „Un suflet din familia Psihoped…

- O persoana a fost gasita decedata intr-o garsoniera dintr-un bloc din municipiul Brasov, in urma stingerii unui incendiu, a anuntat, azi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Conform sursei citate, incendiul a avut loc intr-o garsoniera situata la etajul 4 al unui bloc dintr-un cartier periferic…

- Descoperire șocanta, in aceasta dimineața, pentru un barbat din Telciu, care a gasit cadavrul unei fetițe intr-o rapa din padurea din localitate. Fetița era data disparuta inca de sambata seara, dar polițiștii au intrerupt pe cursul nopții cautarile acesteia. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, dispariția…

- Sefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, Daniela Nita, a fost gasita moarta, au declarat surse pentru Adevarul. Daniela Nita detinea firma de artificii livrate clubului in noaptea concertului Goodbye to Gravity, care au pornit incendiul din 30 octombrie 2015.

- Daniela Nița nu prezenta urme de violențe. Ea fusese condamnata la 12 ani și 8 luni de inchisoare in prima instanța. Daniela Nița, patroana firmei Golden Ideas Fireworks Artists, cea care instalase artificiile in clubul Colectiv, a fost gasita moarta in casa. Conform surselor consultate de Libertatea,…