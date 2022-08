Stiri pe aceeasi tema

- Societatea RIAL incepe sa aiba probleme, dupa ce a disponibilizat , se pare abuziv, 21 de angajați. 4 dintre aceștia (printre care și un maistru) au caștigat astazi, in prima instanța, procesul intentat companiei. Aceste patru persoane au cerut nu numai daune, ci și reangajarea pe posturi. Chestiune…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 23 de ani, acuzat de talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, in dimineata zilei de 4 iulie, suspectul ar fi amenintat cu un cutit si ar fi talharit un taxiemtrist. Incidentul a avut loc pe strada Dorobantilor…

- UPDATE: Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a ieșit azi din inchisoare. Judecatorii Curții de Apel au respins ca nefondat apelul facut de procurorii DNA. Decizia este definitiva. —– Adrian Mititelu Jr a anuntat, miercuri, ca tatal sau, Adrian Marin Mititelu (54 de ani), va fi eliberat din inchisoare…

- Viorel Hrebenciuc, fost deputat PSD, a fost eliberat condiționat miercuri. Acesta a fost condamnat in 2021 la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Hrebenciuc se afla in spatele gratiilor de un an de zile, condamnat in septembrie 2021 la trei ani de inchisoare…

- Margherita de la Clejani, pe numele ei adevarat Margareta Myriam Manole, a fost condamnata definitiv, miercuri, pe 29 iunie 2022 de catre Curtea de Apel din București, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a cerut ca magistrații sa rejudece cauza in care artista a fost condamnata pentru…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, fost ministru PDL, a fost achitat definitiv in dosarul de trafic de influența in care primarul Gheorghe Ștefan și-a recunoscut fapta și a facut acord cu procurorii DNA. Instanța il obliga pe Blaga Vasile la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre…

- Curtea de Apel Timișoara il repune pe Dorel Cojan la conducerea Poliției Locale Timișoara . Inițial, pe 21 decembrie 2021, Tribunalul Timiș a dat caștig de cauza primarului Dominic Fritz care il schimbase, imediat dupa instalarea la Primarie, pe Dorel Cojan de la șefia Poliției Locale unde fusese pus…