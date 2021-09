Studenta care i-a sfidat pe talibani: „Lumină în întuneric” O studenta a indraznit sa apara in blugi si fara acoperamant total la o manifestare pusa la cale de talibani intr-o universitate din Kabul pentru a arata lumii cum trebuie sa se arate femeile cuviincioase. Talibanii si-au adus sustinatoare acoperite integral in negru si le-au ameninta pe studente ca vir fi exmatriculate daca nu se prezinta la eveniment imbracate adecvat. O studenta a ales sa vina in blugi, fara burqa, un act de curaj extraordinar. Femei afgane purtand val pe fata s-au asezat sambata in sala de lectura a unei universitati din Kabul, angajandu-se sa respecte politicile dure ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

