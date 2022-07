Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul a admis actiunea in revendicare formulata de ABADL si a obligat proprietarul actual al terenului "sa lase, in deplina proprietate si linistita posesie, in domeniul public al Statului Roman si in administrarea reclamantei, imobilul teren ndash; faleza, in suprafata de 500 mp liber de constructii,…

- Intr o actiune civila, vizand raspunderea delictuala, municipalitatea cere 50.000 de lei de la cei doi fosti sefi ai Constantei. Banii reprezinta aportul initial adus la constituirea Fundatiei Fantasio, fiind solicitati in urma deciziei Curtii de Conturi nr. 23 2019. Primaria Constanta trece la atac…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat luni ca nu mai putin de sase firme s-au inscris la licitatie pentru bucata lipsa din autostrada Lugoj –Deva. Firmele sunt din Romania, Grecia si Turcia. “Au fost depuse 6 oferte pentru Proiectarea si Executia lucrarilor pentru Lotul 2 al Autostrazii…

- Dragoș Tescan (22 de ani), extrema celor de la Universitatea Cluj, a marcat un gol superb in minutul 17 al returului barajului cu Dinamo, la scorul de 0-0. Dinamo are nevoie de o victorie la cel puțin doua goluri pentru a evita rușinea primei retrogradari din istorie. Misiunea „cainilor” s-a complicat…

- La cabinetul stomatologic „Dental Care” Din Iași, pacienții au trait experiențe traumatizate. O tanara din Iași a povestit ca a fost inșelata de doctorița Andreea Rugina. I-a cerut mulți bani pentru plombarea unei banale carii, deși prețurile afișate erau mult mai mici O tanara studenta din Iași a avut…

- Instanța din Bulgaria a amanat, marți, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Unul dintre avocații ei a fost implicat intr-un accident rutier și nu a mai putut ajunge la proces. Elena Udrea trebuia sa afle marți daca va fi adusa in Romania, ca sa execute condamnarea la 6 ani de inchisoare,…

- NN Pensii administreaza direct activele nete din conturile de Pilon II ale celor peste 2 milioane de participanți la fondul NN, in valoare totala de peste 31 de miliarde de lei la finalul lunii martie 2022, reprezentand aproape 35% din piața, conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara. NN…

- Un proces bizar are loc in Cluj, unde Tribunalul a fost nevoit sa emita un ordin de protecție pentru fiica impotriva mamei, motivand ca „indepartarea partilor una de cealalta este absolut necesara pentru protejarea lor”. Scandalul ar fi pornit cand fiica ar fi revenit in țara din Franța, și dorind sa-și…