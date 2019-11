Student sălăjean la Academia de Poliție implicat într-un accident rutier împreună cu trei colegi Un accident rutier in care au fost implicați patru studenți la Academia de Poliție, dintre care unul domiciliat in Salaj, a avut loc vineri noaptea pe Drumul Național 7, intre Pitești și Ramnicu Valcea, mașina in care se aflau cei patru tineri care se indreptau spre județul Salaj intrand intr-un cap de pod. Șoferul mașinii in care se aflau cei patru tineri se angajase in depașirea unei coloane. Din coloana, alt șofer a intenționat sa depașeasca și a acroșat autoturismul in care se aflau cei patru polițiști. Mașina in care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

