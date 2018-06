Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Catalin Farcas, un tanar dejean in varsta de 19 ani, a fost executat in garajul parintilor sai din Huber Heights, Daytona, statul american Ohio. Baiatul a murit pe loc, fiind impuscat in cap, scrie dejeanul.ro. Nenorocirea a avut loc in dimineata zilei de 28 mai, in jurul orei 3.00. Cel care…

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…