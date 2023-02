Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul pentru Admitere (OAd) din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța organizarea sesiunii de Preadmitere 2023 la programele de studii de masterat pentru urmatoarele facultați: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației,…

- Pompierii au stabilit cauza producerii de fum la etajul al treilea al unui camin studentesc al Universitatii de Medicina si Farmacie, de miercuri seara, astfel ca acesta a aparut dupa folosirea necorespunzatoare a unui aparat de incalzire, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, s-a intalnit in cursul zilei de azi, la sediul primariei, cu rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie Targu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, scopul fiind ca universitatea sa deschida o extensie la Zalau. „Am avut bucuria și placerea…

- Laboratorul de Explorari Funcționale din cadrul Centrului Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș ofera cluburilor sportive, sportivilor amatori și de performanța posibilitatea de a realiza…

- In perioada 8-11 decembrie 2022, va avea loc cea de-a III-a ediție a PharmacoFor, Conferința Anuala a Studenților Farmaciști din Targu-Mureș, organizata de Asociația Studenților Farmaciști din Targu Mureș sub egida Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu-Mureș.…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, Nr. 1094 din 14 noiembrie 2022 a publicat un Ordin emis de ministrul Educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din municipiul Targu Mureș pentru Colegiul…

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului „Romania Agenda 2050”, la comanda Strategic Thinking Group, și date publicitații joi, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres. Parteneri in cadrul…

- Medicul Mircea Beuran a scapat bazma curata din dosarul in care era acuzat ca a primit mita 10.000 de euro de la un coleg in schimbul numirii intr-un post de asistent universitar la UMF „Carol Davila”. Potrivit deciziei instantei, Mircea Beuran a fost achitat in baza art.16 lit.a din Codul de procedura…