Student la medicină, a povestit sub protecția anonimatului: Ce fac elvețienii pentru a obține certificatul verde mai repede Un student la medicina din Elveția a povestit sub protecția anonimatului ca s-a infectat voluntar, cu ajutorul unui prieten, in luna septembrie. Așa a inceput o ancheta care a scos la iveala și alte lucuri. Pentru a obține certificatul verde mai repede, fara sa se vaccineze, mulți elvețieni apeleaza la o practica extrem de periculoasa: se infecteaza intenționat cu Sars-Cov-2. Medicii sunt contrariați de aceasta practica la care apeleaza tot mai mulți tineri din țara cantoanelor și atrag atenția ca inocularea virusului nu este doar ilegala, ci și mortala in unele cazuri. Acest lucru contribuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

