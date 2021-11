Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca vor fi facute in cel mai scurt timp, prin Ordin de ministru, clarificarile necesare pentru ca artistii sa poata primi indemnizația de șomaj. Ministrul Muncii s-a intalnit cu reprezentantii Asociatiei pentru Teatru, Film, Muzica…

- Ozana Barabancea a izbucnit in lacrimi la TV, dupa ce s-a emoționat in timp ce vorbea despre copiii sai. Vedeta de la Antena 1 și-a indeplinit un mare vis: acela de a o dirija pe fiica ei, Gloria. Cei doi copii ai Ozanei Barabancea au moștenit pasiunea pentru muzica de la mama lor. Jurata de la „Te…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad, organizeaza sambata, 13 noiembrie, de la ora 16, un concert al secției instrumentelor de alama. Este al doilea concert de acest fel și face parte dintr-o serie…

- Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a gazduit, duminica, un eveniment cultural sustinut de membrii ansamblului folcloric profesionist ”Koderki” din Polonia, urmat de un micro recital de muzica clasica oferit de studentii din cadrul Facultatii de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov. Ansamblul…

- Colectivul Operei Naționale Romane din Timișoara a anunțat cu tristețe decesul sopranei Emilia Radu, artist liric in cadrul corului Operei, care a murit vineri, 5 noiembrie. Absolventa a Liceului de Arta „Pallo Imre” din Odorheiul Secuiesc și mai apoi a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații…

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…

- S-au pus in vanzare biletele pentru cea de-a doua ediție UNSEEN.CONCERT IN THE DARK : pianistul de origine romana Florian Mitrea va interpreta muzica clasica de Beethoven, Mozart și Liszt in intuneric deplin la Brașov și Timișoara. Pianistul de origine romana stabilit la Londra Florian Mitrea, profesor…

- Andrei Oțetaru a renunțat la un job stabil pentru a calatori prin toata Europa cu spectacole stradale cu foc. Tanarul povestește pentru Libertatea cum a luat aceasta decizie și cat de greu este sa te intreții din arta, fara contract de munca. Doua bile de foc se rotesc rapid și deseneaza un cerc pe…