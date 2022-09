Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 24 de ani, dintr-o comuna din Vaslui, au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce au atacat si agresat mai multe persoane, printre care si doi jandarmi. Conflictul a avut loc in fata unui bar, acolo unde tinerii i-a acostat pe cei doi jandarmi care, in acel…

- Prorectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi si coordonator al echipei de transplant renal de la Spitalul C. I. Parhon, prof. dr. Adrian Covic este din nou cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel. Anchetatorii au cerut redeschiderea unui dosar din 2015, in care…

- Prin rechizitoriul din data de 28 iulie 2022 al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.C.C., acuzat pentru savarsirea unei tentative la unfractiunea de omor si care a fost cercetat in stare de arest preventiv.Din probatoriul administrat a rezultat,…

- Avocatul Sebastian Felecanu a decis sa conteste decizia magistraților cea de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile. Dosarul va ajunge la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatorii au incuviințat cererea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel din Iași pe 16 iulie, Felecanu…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, din localitatea Independenta, judetul Constanta, acuzat de omor. Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta.Instanta a decis prelungirea arestului preventiv fata de inculpat.Oficial…

- Un iesean si-a dat in judecata propria bunica, cerand magistratilor sa constate ca aceasta este moarta. In lipsa cadavrului, decesul prezumat al unei persoane poate fi stabilit doar pe cale judecatoreasca, ca parat fiind citata persoana in cauza. In fata magistratilor Judecatoriei, V.V. a aratat ca…

- Scos din familie dupa ce a fost batut cu brutalitate de mama sa, in 2019, un baiat de 13 ani și frații lui au fost reintegrați de Protecția Copilului Vaslui, care a apreciat ca mediul familial nu mai reprezinta un pericol pentru ei. Saptamana trecuta, copilul a fost gasit pe un camp, plin de vanatai,…