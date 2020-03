Stiri pe aceeasi tema

- Un student din cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti este suspect de coronavirus. Acesta s-a intros recent din regiunea Lombardia din Italia, iar in cursul acestei dimineti a fost preluat de urgenta cu izoleta din campusul universitatii.

- In Italia, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus si cel al deceselor creste vertiginos. Pana in prezent au murit 197 de persoane, s-au imbolnavit 3.916 si s-au vindecat 523. Ieri s-a inregistrat si primul caz de coronavirus din statul Vatican, unde se analizeaza modalitatile in care Papa Francisc…

- Un transport special aduce la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara un copil suspect de coronavrius. Este vorba despre o fata care ar fi intrat in contact cu baiatul de 16 ani internat in spital la Timișoara, care are coronavrius. Este un pacient care ar fi avut un contact cu copilul…

- Un barbat din Craiova, autoizolat la domiciliu pe fondul alertei de COVID-19, a fost operat in aceasta dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Autoritatile sustin ca au fost luate toate masurile necesare intr-o astfel de situatie.

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost confirmata cu coronavirus si care se afla in izolare la domiciliu, dupa o vizita in Italia, a fost preluata, vineri dupa-amiaza, de echipa speciala a ISU Timis si transportata in conditii de maxima securitate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes"…

- Autoritatile sanitare din judetul Teleorman sunt in alerta dupa ce parintii unui copil de 10 ani, cu domiciliul in localitatea Blejesti, a prezentat simptomele unei infestari cu Coronavirus, in special...

- Un baiat in varsta de 14 ani din județul Hunedoara este suspect de coronavirus. Acesta, impreuna cu mama sa au ajuns la Spitalul Victor Babeș din Timișoara cu suspiciune de coronavirus. Cei doi s-au intors saptamana trecuta din regiunea Lombardia din Italia. Celor doi li se efectueaza analizele pentru…

- Un tanar de 24 ani, din Bacau, care studiaza in China, s-a prezentat, luni, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean si le-a spus medicilor ca prezinta mai multe simptome asociate infectarii cu coronavirus, el fiind transferat la Bucuresti in cursul acestei zile pentru efectuarea testelor.…