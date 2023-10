Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat dupa sedinta de Guvern, ca Guvernul a decis ca va fi continuat Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, astfel ca in anul scolar 2023-2024,…

- Liliana este o femeie care, in ultimii 15 ani, a muncit in strainatate. A lucra in Spania, desi, in Romania, avea un serviciu bunicel: lucra la Finante. „Am lucrat de toate, am lucrat absolut tot, in casa la oameni, spalam strazile, scarile, cand pierdeam o munca, a doua zi cu siguranța gaseam alta,…

- Autorul alertei false cu bomba de luni, 18 septembrie, de la un liceu din Capitala, s-a dovedit a fi un elev din respectiva instituție de invațamant. Va amintim ca luni, 18 septembrie, oamenii legii au fost alertați precum ca liceul din sectorul Botanica al Capitalei, a fost minat . Elevii, profesorii…

- Marcel Ciolacu s-a trezit in miez de noapte și și-a facut poze. Primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria, fiind intampinat de premierul Marcel Ciolacu. Este vorba despre un pompier de 28 de ani din Bucuresti. …

- ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul nostru pompier intors acasa dupa tratamentul medical in strainatate. M-am bucurat ca starea lui de sanatate este buna”, a spus premierul Marcel Ciolacu. Primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea…

- Copiii cu parinti plecati la munca in strainatate vor beneficia de suport educațional și psihologic, rechizite școlare și masa calda pe parcursul frecventarii programelor de tip afterschool sau Școala dupa școala.

- Astazi, 20 iulie, de la ora 12, a avut loc tragerea la sorți in urma careia a fost stabilit programul sezonului regular din Liga 2 – ediția 2023-2024. Programul Unirii Dej in noul sezon: Et. 1 CSM ALEXANDRIA (A) Et. 2 CSC 1599 ȘELIMBAR (D) Et. 3 CSA STEAUA BUCUREȘTI (A) Et. 4 CSM SLATINA (D) Et. 5 GLORIA…