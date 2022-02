STS, sluga unei persoane fizice! Pur și simplu halucinant ce se intampla cu una dintre structurile vitale ale statului roman din domeniul siguranței naționale. Pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale a ajuns sa fie folosit drept sperietoare in dorința unui oarecare dezvoltator imobiliar de a iși denigra concurența. Cel mai grav nu este insa ca pe respectivul afacerist il ia […] The post STS, sluga unei persoane fizice! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

