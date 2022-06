Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis, vineri, ca scopul atacurilor de tip DDoS (Distributed Denial of Service) din lunile aprilie-mai a fost acela de a intrerupe accesul public la site-urile web ale celor mai importante institutii din Romania, fiind realizate de catre

- Specialiștii din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au blocat in acest sfarșit de saptamana mii de atacuri malițioase care vizau site-urile unor instituții din Romania. Potrivit unui comunicat al STS, s-a inregistrat o creștere semnificativa a atacurilor cibernetice. „In acest sfarșit…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii private din Romania continua, sambata, la ora 2:30, fiind atacat site-ul www.dnsc.ro , informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica. „Continua…

- Continua seria de atacuri de tip DDoS asupra site-urilor din Romania. In acest context, Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetica aduc informatii suplimentare. Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care aparțin unor instituții…

- Site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetica a fost atacat de hackeri, au anunțat reprezentanții instituției. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca au fost reluate atacurile de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care aparțin unor…

- Romania a devenit ținta atacurilor cibernetice de la inceputul razboiului din Ucraina. De ce se teme NATO și de unde provin aceste adrese IP. Directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetica, Dan Cimpean, susține ca țara noastra a inregistrat o creștere a numarului care viseaza…