- STS anunța, in cazul de la Timișoara, ca de sambata pana luni, au fost inregistrate 15 apeluri de urgența, care includ și apelurile de revenire pentru același caz de pe strada Miorița, unde s-a efectuat deratizarea.Vezi și: Sondaj PNL: Klaus Iohannis are probleme in a convinge votantii candidatilor…

- Purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, Elena Megherea, a vorbit astazi la emisiunea "Adriana Nedelea la FIX" despre cazul de la Timișoara, acolo unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit dupa o dezinsecție facuta in blocul in care locuiau. „Am fost anunțati…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a luat masuri legislative, tehnice și operaționale pentru eficientizarea sistemului 112, inclusiv reinstruirea și testarea psihologica a operatorilor, anunța instituția printr-un comunicat dat publicitiții vineri. Conform sursei citate, personalul centrelor unice…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), administratorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU), a informat vineri ca, in ultimele trei luni, a luat masuri de ordin legislativ, tehnic si operational pentru eficientizarea activitatilor aferente numarului unic de urgenta 112. Potrivit…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Politiei si SMURD au fost solicitate sa intervina dupa ce o femeie din comuna Dancu s-a blocat in locuinta si a incercat sa se sinucida, anunța AGERPRES.Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) va asigura la alegerile prezidentiale din noiembrie aplicatiile si echipamentele informatice, terminalele informatice pentru sectiile de votare din tara si strainatate, servicii de telefonie speciala, precum si functionarea centrului de suport tehnic, informeaza…

- Un numar de 26 de mesaje Ro-Alert au fost transmise, de la inceputul anului, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, 22 dintre ele semnaland prezenta unor ursi in localitati, iar patru avertizand in legatura cu producerea unor inundatii, respectiv a unor incendii cu degajari mari…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a trimis o reactie in ceea ce priveste comportamentul avut de o operatoare 112 cand a fost apelata de o femeie batuta in autogara din Zalau. STS „condamna limbajul operatoarei“ si sustine ca a inceput o cercetare a acesteia.