- Numarul unic de urgența 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere diverse informații, pentru a face farse ori pentru a aduce injurii, a informat Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), pe pagina de Facebook. „Cei care au sunat la 112 atunci cand au avut cu adevarat…

- • De ieri a fost activata harta interactiva a centrelor in care se poate face imunizarea N. Dumitrescu Autoritațile de la nivel central implicate in campania de imunizare impotriva noului virus au anunțat ca au adus imbunatațiri in procesul de inscriere pe lista persoanelor care doresc sa se vaccineze.…

- Conducerea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a avut o sedinta de lucru cu reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), care a vizat operationalizarea listelor de asteptare…

- Un barbat din Vrancea a apelat serviciul de urgenta 112, in mod abuziv, de peste 400 de ori in anul 2020, fara a comunica informatii sau pentru a adresa cuvinte jignitoare operatorilor, a informat, joi, Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS). "Referitor la cel mai mare numar de apeluri non-urgente…

- Doi administratori ai unei firme de constructii au fost retinuti, luni, pentru evaziune fiscala, prejudiciul fiind de 3 milioane de lei, informeaza IPJ Dambovita, anunța AGERPRES. "Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au documentat activitatea infractionala a doua…