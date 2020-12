Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a elaborat site-ul dedicat programarii pentru vaccinarea anti-COVID, a facut noi precizari despre condițiile de inscriere, dupa ce Libertatea a scris azi ca doar o mana de firme dau semnatura electronica, necesara la inscrierea in program persoanelor…

- In contextul informatiilor vehiculate in spatiul public privind obligativitatea detinerii unui certificat de semnatura electronica de catre cetateni pentru inscrierea in platforma de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a venit cu o serie de precizari.

- Cetatenii care fac parte din etapa 3 Populatia generala de vaccinare vor putea sa se inscrie in platforma electronica, fara a fi conditionati de detinerea unui certificat digital calificat semnatura electronica . Pentru populatia generala atat inscrierea in platforma, cat si vaccinarea propriu zisa…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale dezminte faptul ca populația va avea nevoie de certificat de semnatura electronica pentru a se putea vaccina impotriva Covid-19. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor,…

- Platforma pentru programarea online la vaccinarea anti-Covid este disponibila de luni pentru persoanele cuprinse in etapa 1 de imunizare, respectiv pentru lucratorii din domeniile sanatate și social. „Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19-https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ –…

- Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 – https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ – este operaționala. Incepand de astazi, 28 decembrie, in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele din…

- Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 – https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ – este operaționala. Incepand de astazi, 28 decembrie a.c., in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele…