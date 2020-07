STS o dă pe cupru de 100 milioane euro! Continua investițiile uriașe in ”infrastructura” serviciilor secrete! Totul intr-o Romanie in care, orice partid politic s-ar afla la guvernare, tot se vaita ca nu are bani de unde sa construiasca spitale, școli sau autostrazi! Cu totul altfel stand insa lucrurile atunci cand vine vorba de ”necesitațile” structurilor care fac parte din sistemul de siguranța naționala. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

