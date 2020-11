Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale susține ca noul program de monitorizare a cazurilor Covid 19 nu este menit sa monitorizeze și persoanele. Ar fi vorba de o aplicație strict medicala iar accesul va fi permis doar factorilor de decizie. Anunțul ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale a dezvoltat…

- STS nu dezvolta o aplicatie bazata pe colectarea informatiilor de localizare a persoanelor, ci o functionalitate suplimentara a aplicatiei Corona Forms, utilizata in prezent de autoritatile medicale.Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la sistemele informatice dezvoltate…

- In perioada 12-23 octombrie 2020 se efectueaza recensamantul de proba, in perspectiva Recensamantului General Agricol (RGA 2020). Anul viitor, in perioada februarie-aprilie 2021, va avea loc Recensamantul General Agricol cu an de referința 2020. Recensamantul va furniza indicatori statistici pentru…

- Persoanele care solicita sa voteze la alegerile locale de duminica prin intermediul urnei mobile, invocand faptul ca sunt confirmate cu noul coronavirus, trebuie sa prezinte pe langa cerere si un document din care sa rezulte diagnosticul, a transmis, sambata, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).…

- Biroul Electoral Central a stabilit procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal va semnala ca un cetațean a mai votat o data in aceeași zi. Potrivit hotararii adoptate de BEC, in cazul in care,…

- Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații din Republica Moldova, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record negativ de imbolnaviri cu coronavirus, informeaza presa de peste Prut.Conform jurnal.md și deschide.md, s-au inregistrat 632 de cazuri noi de infectare cu COVID-19…

- Banii provin din fonduri externe nerambursabile și va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA). Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va dezvolta, pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, un sistem informatic integrat, scopul acestuia fiind gestionarea…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Precizari de la STS: Lista cu adresele oficiale de email a fost transmisa catre AEP In urma informațiilor aparute in spațiul public conform carora „Serviciul de Telecomunicații Speciale a emis o noua lista cu adrese de email așa incat anumiți membri din birourile comunale…