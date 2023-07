Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii iulie, cea mai mare parte a apelurilor de urgența anunțate la 112 au vizat solicitari de asistența medicala. In perioada 1 – 23 iulie, la nivel național, operatorii STS ai Serviciul de urgența 112 au preluat 783.969 de apeluri. 396.690 (50,60%) au constituit cazuri de urgența.…

- In contextul avertizarilor meteo de canicula emise de la inceputul lunii iulie, cea mai mare parte a apelurilor de urgența anunțate la 112 au vizat solicitari de asistența medicala din partea echipajelor de la Ambulanța și de la SMURD.In perioada 01 – 23 iulie a.c., la nivel național, operatorii…

- Oamenii au sunat in luna iulie la numarul de urgența 112 cu o frecvența de 5 apeluri pe minut, mai ales pentru a cere asistența medicala la Ambulanța și la SMURD, din cauza caniculei, a transmis Serviciul de Telecomunicații Speciale, marți, 25 iulie.In perioada 1-23 iulie, operatorii STS au preluat…

- In timp ce Atena se pregateste pentru temperaturi aproape record in aceasta saptamana, o catastrofa ecologica pe termen lung ameninta leaganul civilizatiei occidentale: desertificarea.

- Intervenții la foc continuu ale angajaților de la Serviciul de Ambulanța al Județului Timiș, in primele doua zile de canicula. Salvatorii au inregistrat sute de apeluri de la persoane cu probleme medicale din cauza caldurii și au intervenit pentru a ajuta patru persoane care au cazut pe strada.

- Un barbat, de 48 de ani, a murit dupa ce a fost calcat de tractorul condus de fratele lui. Accidentul a avut loc duminica in comuna vasluiana Vinderei, informeaza Agerpres. In tractorul care se deplasa prin sat se aflau doi frati. Unul era la volan, iar al doilea statea in afara cabinei, pe aripa unei…

- Pompierii de la Detașamentul Turda intervin in aceste momente la un incendiu petrecut pe strada Panait Cerna din Turda. Incendiul se manifesta la o casa construita din lemn, pe un singur nivel. Nu exista posibilitatea de extindere a flacarilor, iar pana in acest moment nicio persoana nu a solicitat…

- Rareș Pop, 17 ani, s-a prabușit pe teren in minutul 71 al meciului dintre UTA și Hermannstadt, la 1-0 pentru aradeni. Pop a incercat un șut de la marginea careului, a fost tamponat de Mino Sota, a cazut natural - nimic grav, la prima vedere -, s-a ridicat, parea bine, insa apoi a cazut brusc. Cel mai…