Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), administratorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU), a informat vineri ca, in ultimele trei luni, a luat masuri de ordin legislativ, tehnic si operational pentru eficientizarea activitatilor aferente numarului unic de urgenta 112. Potrivit…

- Ziarul Unirea Schimbare MAJORA luata de STS dupa cazul Caracal: Toți operatorii 112 sunt vizați Schimbare MAJORA luata de STS dupa cazul Caracal: Toți operatorii 112 sunt vizați Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Balan, a declarat ca toți operatorii 112 au trecut recent prin testari…

- Dupa publicarea materialului “Batjocura! Reteaua de statii orasenesti 112, achizitionata de STS cu ani in urma pe bani UE, zace nepusa in functiune”, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a trimis o precizare in care arata ca, in cazul tragediei de la Caracal, politistul din oras care a raspuns…

- Aratat initial cu degetul, oarecum iertat mai apoi de opinia publica, in cazul Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) se confrunta cu noi acuzatii oarecum colaterale tragediei. Asta pentru ca, in prezent, subunitatile politiei, ambulantei si pompierilor din toate orasele, deci si din Caracal,…

- Prima schimbare la nivelul sistemului 112 de dupa tragedia de la Caracal a intrat in vigoare. Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a anunțat ca dispeceratul integrat al sistemului 112 din București este funcțional. Pe scurt, noul sistem de funcționare permite o mai buna colaborare intre autoritațile…