- Dupa violentele de vineri noapte din Piata Victoriei, Casa Regala a iesit si ea la rampa cu un mesaj semnat de custodele Coroanei, Margareta. Aceasta afirma ca violentele din Bucuresti au afectat unitatea nationala si reputatia internationala a...

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Protestul anuntat pentru 10 si 11 august va aduna in Piata Victoriei din Bucuresti romani din toate colturile lumii. Din Chicago, Statele Unite, pana in Gouda, Olanda sau Londra, Marea Britanie, romanii isi anunta venirea in tara. Programatori, soferi,...

- Jandarmeria Romana a luat toate masurile pentru ca protestul romanilor din diaspora, programat pentru maine in Piata Victoriei din Bucuresti, sa se desfasoare in siguranta. Numarul jandarmilor care vor fi prezenti la mitingul de maine va fi dimensionat gradual, in functie de numarul protestatarilor,…

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari:„Am luat act, la revenirea din concediul…