- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a precizat, marți, ca au fost inregistrate doua apeluri la numarul unic de urgenta 112 in cazul incidentului de la Spitalul “Victor Babes”. Apelurile insa au fost facute cu intarziere. “In data de 12.04.2021, s-au inregistrat doua apeluri la numarul de urgența…

Serviciul de Telecomunicatii Speciale a precizat, la solicitarea Agerpres , ca au fost inregistrate doua apeluri la numarul unic de urgenta 112 in cazul incidentului de la Spitalul „Victor Babes". Cele doua apeluri au fost efectuate de un cadru medical, potrivit sursei citate. „Ca urmare a solicitarii…

- Continua audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis in rem dupa ce trei pacienți au murit in TIR-ul de terapie intensiva de la Spitalul „Victor Babeș” din București. Printre persoanele audiate se...

- Zece percheziții domiciliare au loc in Timiș, București și alte trei județe din țara, intr-un dosar penal privind maștile contrafacute descoperite in urma cu trei luni la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Au fost ridicate 15.000 de maști și șase persoane urmeaza sa fie duse la audieri.

- Un barbat din Vrancea a apelat serviciul de urgenta 112, in mod abuziv, de peste 400 de ori in anul 2020, fara a comunica informatii sau pentru a adresa cuvinte jignitoare operatorilor, a informat, joi, Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS). "Referitor la cel mai mare numar de apeluri non-urgente…

- In 2020, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a gestionat un numar de 17.100 apeluri primite prin 112. Preluarea apelului se efectueaza de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale care, in functie de specificul acestuia, il redirectioneaza catre serviciile specializate…