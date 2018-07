Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata, in fiecare an, la 28 iulie. Este data la care, in anul 1906, a aparut prima 39; 39;Salvare 39; 39; din Bucuresti, la initiativa profesorului Nicolae Minovici. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a…

- Expozitia "Stiinta si etnicitate. Cercetarea antropologica in Romania anilor '30", derulata la Muzeul Dr. Nicolae Minovici din Bucuresti, se incheie cu o dubla lansare de carte si o dezbatere programata vineri la Casa Filipescu-Cesianu,...

- In vederea constituirii unei baze de selectie, Serviciul de Telecomunicatii Speciale recruteaza: ingineri ITamp;C, ingineri sisteme de electroalimentare, ingineri sisteme de climatizare si securitate, specialisti lucru la inaltime si analisti de business. Conditii generale de recrutare Candidatul potrivit…

- RADET anunta vineri o avarie aparuta pe aria CTE Progresu, din cauza careia locuitorii din Sectoarele 2, 3 si 4 nu vor avea apa calda in urmatoarele cateva ore. Angajatii RADET intervin pentru remedierea problemei.„Ca urmare a unei avarii aparute pe aria CTE Progresu, furnizarea apei calde…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din Romania a anunțat faptul ca de miercuri, 27 iunie, urmeaza sa inceapa noile testari ale sistemului național de avertizare a populației, RO-ALERT. Astfel, in comunicatul oficial al inspectoratului, se arata ca testarea sistemului va incepe in prima…

- Pentru a doua jumatate a anului, eMAG a pregatit o serie de servicii noi care vor imbunatați experiența de shopping online. Astfel, incepand cu data de 25 iunie, clienții din București și Ilfov vor putea comanda pana la ora 24:00 cu livrare a doua zi, inclusiv sambata și duminica, iar din data de 2…

- Medicul Laura Popa, șefa Secției de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Clinic ”Sfanta Maria” din București, a vorbit, in exclusivitate la Interviurile Libertatea Live , despre emoțiile pe care le-a trait intreaga echipa medicala la finalul primului transplant de plaman din Romania. ”Sunt foarte…

- Salvatorii intervin din nou pe Jepii Mici. De aceasta data salvamontiștii sunt cei care intervin, la apelul unor turiști din București, dupa ce azi-noapte, doi barbați au cerut ajutorul jandarmilor, temandu-se sa mai coboare singuri din cauza unui urs intalnit pe traseu ( VEZI DETALII ).