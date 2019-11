STS dă asigurări că nu vor fi probleme la prezidențiale: 'Avem centre de intervenție rapidă' 18.000 de tablete sunt in secțiile de votare din Romania, toți operatorii fiind instruiți sa le utilizeze, a explicat Laurențiu Ilinca, din cadrul STS. Daca o tableta se defecteaza, procesul electoral nu se oprește: datele alegatorului sunt notate pe hartie, iar dispozitivul e inlocuit in 45 minute. „In secțiile de votare din Romania avem aproximativ 18.000 de tablete, dar sunt și tabletele arondate pe langa secțiile de votare unde s-a constatat un flux mare de alegatori pe listele suplimentare la penitenciare și centrele spitalicești. (...) Colegii (din centrul de preluare a apelurilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

