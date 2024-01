STS corectează declarațiile Ministrului Cercetării privind atacul informatic asupra site-ul Camerei Deputaților Pe de alta parte, STS a precizat ca in contextul declarațiilor transmise astazi de ministrul cercetarii, inovarii și digitalizarii, Bogdan Ivan, referitor la responsabilitatea instituției noastre cu privire la atacul cibernetic asupra sistemului informatic al Camerei Deputaților, reiteram faptul ca Serviciul de Telecomunicații Speciale nu are atribuții de administrare sau de asigurare a securitații cibernetice a sistemului atacat.De altfel, ministrul a și rectificat public faptul ca STS nu asigura securitate cibernetica și nu administreaza sistemul IT de la Camera Deputaților. STS va asigura tot… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

