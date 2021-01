Stiri pe aceeasi tema

- Marturii din interiorul Comitetului Național de Vaccinare Covid (CNCAV) descriu ca, deși se cunoștea de peste trei luni ca vaccinul este iminent, autoritațile au cerut catre Serviciul de Telecomunicații Speciale abia pe 7 decembrie realizarea platformei online de vaccinare. Apoi, pe 18 decembrie, instituția…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a transmis STS solicitarile de modificare a platformei de programare la vaccinare astfel incat, pe parcursul unei zile, 25% din programari sa fie pentru persoanele care lucreaza in domeniile esentiale…

- Platforma de programari pentru vaccinarea impotriva COVID-19 a persoanelor incluse in etapa a doua nu poate fi accesata, in anumite intervale. Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au explicat ca in cursul nopții a fost updatata aplicația, fiind introdusa posibilitatea de a se face…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID a anunțat ca de vineri dupa amiaza, cand s-a dat drumul programarilor pentru etapa a doua a vaccinarii, pana luni, s-au inscris pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro 300.109 persoane. Dintre cei programați pe…

- Peste 300.000 de persoane s-au programat pentru vaccinare anti-COVID in etapa a ll-a pana luni, la ora 15:30, mai mult de jumatate fiind adulti peste 65 ani. In cursul zilei de luni, numarul maxim de accesari simultane ale platformei a fost de 23.000, transmite Serviciul de Telecomunicatii Speciale…

- Inscrierile in platforma informatica de programare pentru vaccinarea impotriva noului coronavirus se pot face in mai multe moduri, in corelare cu cele trei etape stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, in care vor fi vaccinate grupele de populatie, precizeaza Comitetul National de…

- Platforma pentru programarea online la vaccinarea anti-Covid este disponibila de luni pentru persoanele cuprinse in etapa 1 de imunizare, respectiv pentru lucratorii din domeniile sanatate și social. „Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19-https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ –…

- Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 – https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ – este operaționala. Incepand de astazi, 28 decembrie, in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele din…