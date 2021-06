Stiri pe aceeasi tema

- Portalul web de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea din 1 iulie 2021. Specialiștii STS, care au dezvoltat intregul sistem informatic, au facut ultimele optimizari, in conformitate cu prevederile OUG adoptata de Guvernul…

- STS anunta ca portalul web de pe care pot fi generate certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea la 1 iulie si prezinta pasii pentru obtinerea certificatului. De asemenea, precizeaza ca timpul de generare a documentului, care este gratuit, poate fi de la cateva secunde,…

- STS anunța ca testarea interconectarii la nivelul UE a certificatelor verzi de calatorie a fost un succes. Certificatul verde are date precum numele și prenumele, data nașterii, statul membru emitent și date medicale.Certificatele digitale UE sunt gratuite și vor facilita calatoriile in spațiul european…

- Este vorba de instrumentul care va facilita circulația in spațiul Uniunii Europene pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva Covid-19, au obținut imunitate naturala sau fac dovada ca nu sut infectate cu SARS-Cov-2. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat ca a inceput demersurile…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va ajuta la implemenatrea certificatelor digitale, așa-numitele „pașapoarte Covid-19”, care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus. Ce date vor conține.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca termenul vehiculat, la nivel european, pentru implementarea certificatelor verzi de calatorie este inceputul lunii iulie, iar in luna mai are loc testarea de interconectare, Romania fiind programata in 21 mai. „STS a transmis, in data de 6 mai…