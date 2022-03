STS: Aplicatia Apel 112, disponibila in sase limbi, inclusiv ucraineana

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost adaugate noi traduceri in aplicatia Apel 112, iar in prezent aceasta poate fi folosita atat in limba romana, cat si in limbile engleza, franceza, germana, maghiara si ucraineana.

- Serviciul de informații ucrainean a acuzat sambata Rusia ca a tras asupra unui convoi care evacua femei și copii din satul Peremoha din regiunea Kiev, ucigand șapte persoane, inclusiv un copil, relateaza Reuters.

- In aproximativ o luna de la lansarea numarului unic pentru copii 119, peste 19.000 de persoane au apelat linia dedicata, iar dintre acestea, 4.000 de apeluri au reprezentat cazuri reale pentru care asistenții sociali au deschis fișe de lucru, potrivit unui comunicat al Ministerului Familiei.Principalele…

- Platforma Beesers, prima aplicație care ofera pacienților soluții și servicii integrate adaptate nevoilor, utilizatorii pot beneficia de consultații și tratamente specializate la domiciliu. Astfel, administrarea medicamentelor pe cale orala, perfuziile, injecțiile, efectuarea analizelor de sange, ingrijirea…

- Mii de apeluri au fost inregistrate la numarul unic 119, Telefonul Copilului, activ din 5 ianuarie, operationalizat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), a declarat pentru News.ro consilierul de stat Madalina Turza, care a subliniat ca acest numar „nu este unul simplu”, operatorii putand…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a operaționalizat numarul unic național 119 destinat raportarii cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice alta forma de violența asupra copilului, in cadrul programului guvernamental „Din grija pentru copii”. Numarul 119 este gratuit din orice rețea…