STS: Apelul la 112 care reclama vandalizarea Springtime a fost dat de pe un telefon cu abonament. Apelantul este identificabil

- Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Catalin Paraschiv, care a cooordonat interventia brigazii in 10 august, a fost audiat joi la Parchetul General, in dosarul violentelor din Piata Victoriei, el refuzand sa faca declaratii la iesirea de la audieri, pe motiv ca este o ancheta in curs. Catalin…

- La aproape doua saptamani de la reprimarea violenta a protestului din Piața Victoriei, premierul Viorica Dancila a luat apararea Jandarmeriei despre care a spus ca a devenit „o ținta” și le-a cerut ministrilor sa evite „aceasta spirala a conflictului” in care ar incerca sa-i atraga opoziția. La inceputul…

- Liviu Dragnea a declarat marti seara ca in data de 10 august, ziua protestelor violente din Piata Victoriei, a vorbit la telefon cu premierul Viorica Dancila, cu Calin Popescu Tariceanu si cu alti cativa colegi, dar nu cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

- Detalii noi in cazul femeii-jandarm despre care colegii ei spuneau in noaptea protestelor ca s-ar „lupta pentru viata ei” si ca ar risca sa ramana paralizata. Marian Fardea, ofiter de politie in rezerva, a fost si el prezent in Piata Victoriei la protestul din 10 august. Si a ajuns la spital, in aceeasi…

- "Eu nu am vazut astfel de manifestari atunci cand s-au taiat salariile (...) Guvernul face eforturi foarte mari sa puna in aplicare un program de guvernare care a fost votat de majoritatea cetatenilor, nu de o minoritate care intamplator este astazi atat de violenta in strada. Eu nu cred ca acolo…

- Corupția Ucide a lansat un mesaj pe rețelele de socializare prin care ii indeamna pe bucureșteni sa se adune marți seara, de la ora 19, in Piața Victoriei, pentru a protesta. Totul, dupa ce Senatul a adoptat, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa…

- Cei prezenti in piata au criticat dur manifestatia organizata sambata de Partidul Social Democrat, au cerut demisia guvernului si organizarea de alegeri anticipate . Aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat in fata Guvernului pentru a cere printre altele demisia cabinetului Dancila, alegeri anticipate…

