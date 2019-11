Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Balan, a declarat ca toți operatorii 112 au trecut recent prin testari psihologice noi, masura fiind luata ca urmare a gestionarii foarte defectoase a apelurilor pe care Alexandrei Macesanu le-a dat inainte de a fi ucisa.

- Ziarul Unirea Schimbare MAJORA luata de STS dupa cazul Caracal: Toți operatorii 112 sunt vizați Schimbare MAJORA luata de STS dupa cazul Caracal: Toți operatorii 112 sunt vizați Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Balan, a declarat ca toți operatorii 112 au trecut recent prin testari…

- Dupa publicarea materialului “Batjocura! Reteaua de statii orasenesti 112, achizitionata de STS cu ani in urma pe bani UE, zace nepusa in functiune”, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a trimis o precizare in care arata ca, in cazul tragediei de la Caracal, politistul din oras care a raspuns…

- STS anunța, dupa ce a aparut in spațiul public o discuție intre un operator 112 și o femeie de etnie roma, ca instituția condamna atitudinea și limbajul angajatei, de aceea aceasta a fost eliminata din Centrul unic pentru apeluri de urgența și a fost demarata o cercetare. Serviciul de Telecomunicații…

- "Am identificat un pachet amplu de masuri pe care le punem treptat in practica. Aprobam astazi un act normativ prin care asiguram un raspuns cat mai prompt, prin imbunatațirea modului de localizare a celor care apeleaza Serviciul unic 112, implementarea rapida a sistemului AML, care va permite localizarea…

- Ministrul interimar alInternelor, Mihai Fifor, a declarat, sambata dimineața, ca saptamana viitoare, va fi adoptata ordonanța privind 112 și ca cei care au cartele prepay trebuie sa fie identificați.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas "Sunt…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta pe SICAP licitatie pentru echipamente de stocare, valoarea totala a acestora fiind estimata la 7.809.000 de euro, anunta AGERPRES.Licitatia vine la o luna dupa declansarea scandalului de la Caracal, cand STS nu a reusit localizarea cu precizie…

- Numarul apelurilor non-urgente la 112 a scazut, in acest an, sub 50%, iar in ultimele zile, dupa cazul de la Caracal, a crescut masiv numarul de descarcari ale aplicatiei „APEL 112”, potrivit datelor furnizate, duminica, de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), transmite