STS anunță că plaforma dedicată vaccinării funcționează Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare si sincronizare a datelor si serviciilor din aplicatia utilizata pentru etapa 1 de vaccinare in aplicatia dezvoltata pentru etapa 2, care […] The post STS anunța ca plaforma dedicata vaccinarii funcționeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

