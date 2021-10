STS angajează operator 112 în Argeș. Salariu motivant și asistență medicală gratuită Echipa 112 are nevoie de tine! TU poți fi vocea unui salvator sau șansa unei urgențe, in care poți face secundele sa conteze! Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunța organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi de operator la Serviciul 112, disponibile in județele: Argeș, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Calarași, Constanța, Timiș, Valcea, Vaslui, Harghita, Ialomița, Neamț, Satu-Mare, Covasna, Tulcea, Teleorman, Mureș. ”Poți fi chiar tu unul dintre cei care salveaza vieți! Ai oportunitatea sa lucrezi cu echipamente de ultima generație, sa beneficiezi de formare profesionala… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

