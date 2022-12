Stiri pe aceeasi tema

- Președintele mulțumește STS-ului. Klaus Iohannis a fost prezent marți la aniversarea a 30 de ani de activitate a Serviciului de Telecomunicații Speciale. In cadrul evenimentului organizat cu mare pompa la Cercul Militar Național, ocupantul fotoliului de la Cotroceni a menționat principalele realizari…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de ANCOM, localizarea cat mai exacta a apelantului la serviciul 112 este o actiune extrem de importanta pentru ca utilizatorii sa beneficieze de ajutor in timp util de la agentiile specializate de interventie (Politie, Ambulanta, Pompieri etc.). ”In…

- Proteste in serviciile de ambulanța din țara, anunțate de sindicate. Ce solicita reprezentanții angajaților Sunt anunțate acțiuni de protest in toate Serviciile Publice de Ambulanța, in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de Federația Naționala Sindicala ”Ambulanța” din Romania (FNSAR), afiliata…

- Cel mai puternic cutremur resimțit in ultimii doi ani in Romania, cu magnitudine de 5,3 pe scara Richter a avut loc joi, 3 noiembrie, in toiul nopții, in zona seismica Vrancea. Mulți romani l-au simțit din plin, dar nu au primit mesaje Ro-Alert. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a anunțat…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, de sambata, pana duminica, la 4.289 de evenimente, 2.859 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.430 circumscrise situatiilor de urgenta, arata un comunicat de presa al MAI. Astfel, la nivelul structurilor de…

- CARAS-SEVERIN – In perioada ianuarie-septembrie 2022, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgenta – 112, au fost efectuate 11.198 de sesizari sau solicitari catre Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin! Dintre acestea, cele mai multe, respectiv 6.680 de apeluri, au fost efectuate…

- Aeroportul Internațional Timișoara și dispeceratul comun al celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Ambulanța vor fi legate printr-o noua linie de comunicații directe. Decizia a fost anunțata de prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu. Prin intermediul acestei noi linii, legatura dintre cele…

- PAZA BUNA… Weekendul acesta in municipiul Huși se desfașoara Balciului Anual, manifestare la care Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui impreuna cu Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Vaslui și Poliția Locala Huși au dispus masurile…