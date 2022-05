STS a blocat mii de atacuri cibernetice care au vizat site-urile unora dintre cele mai importante instituţii Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Asupra unor site-uri, numarul atacurilor a fost cu 100% mai mare. ”In acest sfarsit de saptamana, specialistii in securitate cibernetica ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale au blocat mii de atacuri malitioase. Acestea au fost indreptate asupra site-urilor unora dintre cele mai importante institutii din Romania. Este o crestere semnificativa, pe anumite pagini web depasindu-se procentul de 100% a acestor tipuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

