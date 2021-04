STS: 4,4 milioane de apeluri false la 112 în 2020, pentru a face farse Numarul unic de urgența 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere diverse informații, pentru a face farse ori pentru a aduce injurii, a informat Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), pe pagina de Facebook. „Cei care au sunat la 112 atunci cand au avut cu adevarat o urgența știu ca fiecare secunda conteaza. Operatorii STS au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri, in medie, in mai puțin de 4 secunde”, potrivit anunțului STS, care a precizat ca media europeana este de sub 12 secunde. Potrivit STS, pentru ca fiecare persoana care suna la 112 sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca numarul 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere informații, pentru a face farse ori pentru adresa injurii. „Operatorii STS au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri, in medie, in mai puțin…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca numarul 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greseala, pentru a cere informatii, pentru a face farse ori pentru a adresa injurii. Operatorii STS au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri, in medie, in mai putin de 4 secunde.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca numarul 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere informații, pentru a face farse ori pentru adresa injurii, potrivit Mediafax.

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…

- Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca operatorii de la 112 au preluat, anul trecut, 10.234.595 de apeluri, mai puține cu 1.067.286 fața de 2019. 458.370 de apeluri au avut legatura cu noul coronavirus. Acestea au fost inregistrate in perioada februarie-decembrie 2020. Anul…

- Peste jumatate dintre apelurile efectuate in anul 2020 la 112 au reprezentat urgente pentru care a fost necesara interventia agentiilor specializate - Ambulanta, ISU-SMURD, Politie, Jandarmerie, Salvamont, ceea ce reprezinta cel mai ridicat procent de la implementarea in 2004 a numarului unic 112 in…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita interventiile agentiilor specializate (Ambulanta, Pompieri, Politie, Jandarmerie si salvatori montani). In Romania,…