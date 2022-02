Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova afacerile cu fructe, in special struguri, sunt de mare succes. Aproape doua treimi din exporturi au ajuns, anul trecut, pe piata Uniunii Europene. Buna parte in Romania, care ramane cel mai important partener comercial.

- Subiectul ieșirii Romaniei din Uniunea Europeana (RO-Exit), deși se menține constant la un nivel de susținere de 20% și 25%, trei patrimi din populație respinge atat ieșirea Romaniei din Uniunea Europeana, cat și ideea destramarii Uniunii Europene. Potrivit unui sondaj de opinie, majoritatea romanilor…

- Certificatul de vaccinare cu 3 doze va scuti, cel mai probabil, posesorii de carantina si testare la nivelul Uniunii Europene, spune Alexandru Rafila. Romania il va pune in aplicare cat de repede poate. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca deocamdata exista decizia Comisiei Europene…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a declarat vineri, 21 ianuarie, la Digi24, ca in Romania exista o grava problema a fortei de munca, pentru contracararea careia s-a ajuns la aprobarea unui contingent de 100.000 de lucratori straini. „Forta de munca este o problema in Romania, ganditi-va ca…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Aceasta este o problema in…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune adoptarea unui proiect de Ordonanța a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutiera electronica și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere. Este vizata, printre altele,…

- Comisia Europeana in Romania ofera publicitații lista jocurilor educative online gratuite despre Uniunea Europeana, puse la dispoziția copiilor și tinerilor de catre Comisia Europeana, in limba romana..Jocuri educative interactive și puzzle-uri online sunt disponibile la urmatoarele web-site-uri ale…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Paradoxal, Romania este nu numai principalul exportator de forța de munca in domeniul construcțiilor la nivelul Uniunii Europene, ci și importator de forța de munca, in același sector de activitate! Cum a ajuns țara noastra intr-o astfel de situație? Simplu: oferta…