Ștrudel cu fructe de pădure Ingrediente



1 pachet foietaj de post

300 gr fructe de padure congelate

150 gr zahar

50 ml apa Mod de preparare



Punem fructele de padure congelate intr-un vas impreuna cu zaharul si lasam pe foc pana capata consistenta unui sos gros. Dam deoparte si lasam sa se raceasca. Loading...

Dezghetam aluatul si il taiem in sase. Lasam un spatiu in mijlocul aluatului unde vom pune umplutura iar pe laterale facem taieturi de circa 2 cm. Din cei 50 ml apa si 3 linguri de zahar facem un sirop. Ungem suprafata… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

