- La nivelul structurilor Politiei de Frontiera de pe raza judetului Calarasi, continua masurile dispuse inca de la sfarsitul saptamanii trecute, pentru intarirea dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, in vederea asigurarii unui control eficient si operativ. La acest moment, prin Punctul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetațenii care vor sa calatoreasca in Turcia ca in perioada sarbatorilor pascale sunt estimați timpi mari de așteptare la punctele de trecere dintre Bulgaria și Turcia. Potrivit MAE, in perioada minivacanței prilejuite de sarbatorile pascale, 22 –…

- In ultimele șapte zile, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 608 vaccinuri: 518 Pfizer, 49 Moderna și 41 Johnson&Johnson. Dintre acestea, 153 reprezinta doza 2 și 361 reprezinta doza 3. La grupa de varsta 5 -11 ani, in total 455 de copii au fost vaccinați cu doza 1, din care 403 au și doza…

- Șeful OPC Timiș, Mihai Alin Gubandru, a declarat, miercuri, in cadrul ședinței Colegiului Prefectural, care a avut loc in sistem on-line, ca in perioada urmatoare inspectorii de la Protecția Consumatorului vor avea ca tematica de control mai ales produse specifice sarbatorilor pascale. Este vorba despre…

- In paralel cu recensamantul online al populației va avea loc și recensamantul de circulație rutiera. In luna aprilie 2022, pe autostrazile de pe raza judetelor Alba, Arad, Hunedoara si Timis, precum si pe o parte din drumurile nationale de pe raza judetelor Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis va…

- Politia de Frontiera anunta, duminica, 13 martie, ca 16.676 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 2 % fata de ziua precedenta. De la declansarea acestei crize, pana la data de 12.03.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 397.542 cetateni ucraineni. „In data…

- O noua campanie a Poliției: „Gandește! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepsește! Suna responsabil!” se va derula in urmatoarea perioada. Campania ii vizeaza atat pe copii cat și pe adulți. Astfel, Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul I.P.J. Timiș desfașoara activitați…

- Asociația Acasa in Banat organizeaza pentru al patrulea an consecutiv proiectul „Color the Village”, un adevarat festival al faptelor bune in care, timp de trei zile, voluntarii zugravesc fațadele a 30 de case dintr-un sat banațean. Pentru acest an, satul ales pentru desfașurarea evenimentului este…